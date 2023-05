Denatalità e affitti: così le pensioni hanno tolto soldi a casa e famiglia

Tra gli eventi della settimana trascorsa due sono legati da un comune filo rosso che da decenni viene occultato per non svelare gli “abusi sociali” compiuti in nome delle pensioni. Mi riferisco ai c.d. Stati generali sulla natalità e alla “rivolta del Maidan” delle tende canadesi davanti agli Atenei delle più importanti città. Ma perché in Italia non si attua da tempo una politica della casa? Per gli stessi motivi per cui si è dismessa una politica appena decente – e solo di carattere monetario – a sostegno della famiglia. E qui sta il punto chiave.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE