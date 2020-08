Drogati ma distanziati

La stragrande maggioranza dei contagi in Italia avviene in famiglia; però nessuno ha “chiuso le parentele”. Anzi, nelle prime settimane dopo il lockdown si potevano vedere solo consanguinei fino alla settima generazione. Moltissimi funerali in Italia sono stati dei focolai; ma nessuno ha mai fatto un appello ai moribondi perché siano responsabili e non tirino le cuoia proprio adesso, accusandoli di vanificare tutti gli sforzi fatti e mettere a rischio la riapertura delle scuole. Sappiamo benissimo quanto il virus sia...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.