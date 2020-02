Nel 2020 la popolazione residente in Italia è calata ancora, toccando quota 60 milioni e 317 mila unità, 116 mila in meno rispetto al gennaio 2019. Allo stesso tempo, si sono alzate sia l'età media della popolazione, arrivata a 45,7 anni, sia la speranza di vita, cresciuta nel 2019 di un mese per gli uomini e per le donne. Il rapporto “Indicatori demografici” pubblicato oggi dall'Istat si colloca in perfetta continuità con i rilievi degli ultimi anni. Oltre ai bassi...

