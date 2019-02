Quella sinistra che odia Israele. I Verdi olandesi adottano il boicottaggio

Roma. “‘Non comprate dagli ebrei’ è ora un concetto accettabile. In precedenza lo avevate sentito in un altro movimento olandese, il Partito nazionalsocialista”. È durissimo il commento dello scrittore olandese Leon de Winter sul voto con cui il partito verde del suo paese, Groenlinks, ha ufficialmente adottato il boicottaggio dello stato ebraico. In effetti non era mai successo che un grande partito europeo mainstream adottasse l’ostracismo programmatico nei confronti di Israele. Il boicottaggio è stato votato al Congresso generale del...

