Elogio di un altro #metoo

Milano. Il Nobel per la Pace assegnato ieri a Oslo recupera il significato primo e puro di questo premio: è un premio contro i crimini di guerra. In particolare un crimine: la violenza sessuale come arma di guerra. Il ginecologo congolese Denis Mukwege e Nadia Murad, la venticinquenne stuprata dagli uomini dello Stato islamico in Iraq e che oggi si definisce “una sopravvissuta del genocidio e del traffico di corpi umani”, sono stati premiati per “i loro sforzi per porre...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.