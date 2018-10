Il Nobel della Pace pro Israele. “Lo stato ebraico è un esempio per noi yazidi”

Roma. Il Premio Nobel per la Pace non è mai stata una istituzione considerata amica di Israele. Basta pensare all’arcivescovo sudafricano Desmond Tutu, a Yasser Arafat, all’ex presidente americano Jimmy Carter, al finlandese Martti Ahtisaari, per citare soltanto alcuni grandi avversari e critici dello stato ebraico. Quest'anno il Nobel è andato invece a una accesa sostenitrice e ammiratrice di Israele, l’ex schiava del sesso dell’Isis, la yazida Nadia Murad. “Gli ebrei e gli yazidi condividono una storia comune di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.