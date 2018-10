Roma. Il #metoo ha i suoi limiti, ha commesso le sue aberrazioni. Non possiamo però permettere che quei limiti finiscano con il giustificare chi vìola e ridimensiona il valore e il peso, entrambi assoluti, di un consenso esplicitamente negato. Il no di una donna significa sì in una battuta di “Sedotta e abbandonata” e in qualche altra strepitosa commedia italiana del secolo scorso. E basta. Altrove, e sempre, no significa no. Sul consenso, sulla capacità e il dovere degli individui...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.