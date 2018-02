Tutto è cominciato durante una discussione tra un professore e un giovane a proposito di Edward Snowden. Ricordate il caso del contractor dell’intelligence americana che un giorno decise di trafugare una mole immensa di dati segreti, di metterli su una chiavetta digitale e poi di scappare a Mosca in Russia, dove sta ancora oggi? Per alcuni era un romantico eroe della trasparenza che anelava soltanto a mettere a nudo la abilità terribili dell’intelligence americana quando si tratta di spiarci via...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.