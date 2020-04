Sistema Lombardia sotto accusa. Appunti

E’ bastato che la curva dei contagi segnalasse un minimale rallentamento, e si è riacutizzata la pandemia politica sottotraccia che minaccia il paese da lungo tempo: la polemica contro le regioni (non sulle ragioni per modificarle: semplicemente contro) e da parte di regioni come la Lombardia (senza la quale l’economia italiana sarebbe Macondo: va ricordato), la polemica contro lo stato centrale. Di solito contro le regioni cantano per primi i galletti più impreparati, come ieri Vito Crimi, capo ad interim...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.