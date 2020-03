Un rapporto spiega che vivremo altre quarantene prima del vaccino

Roma. In questi giorni si fa spesso l’analogia tra la pandemia in Italia e una guerra, ma forse sarebbe meglio fare l’analogia con una guerriglia. Non ci sarà una battaglia decisiva dopo la quale torneremo alla vita di prima. Ci saranno tante battaglie più piccole e campagne multiple contro focolai minori. Ci saranno stop and go, interruzioni e riprese. In certe zone ci saranno disastri, in altre a malapena si accorgeranno che le cose vanno male. Può essere che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.