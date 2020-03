A scuola di responsabilità

La nostra amica Ester Viola ieri ha colto il punto con uno splendido tweet, che vale più di mille editoriali sul tema della responsabilità all’epoca del coronavirus: “Che tempi, giovani ai balconi che si incazzano con gli anziani che non tornano a casa”. In questi giorni si è detto spesso che i duri provvedimenti adottati dal governo per provare a contenere la prima pandemia di questo secolo rischiano di valere poco se a ogni provvedimento non coincide anche un cambio...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.