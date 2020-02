Siccome sono un cinico, con le cautele di un’infinita benevolenza e di un umanesimo a prova di bomba, compresa l’ammirazione per la devozione e la carità cristiana, mi sono fatto venire in mente qualcosa di orrendo: ma se il coronavirus funzionasse pandemicamente come una grande scrematura, facendo fuori molti della mia età e oltre a tutte le latitudini, molti con le “patologie pregresse” nei cinque continenti eccetera, ne sortirebbe un mondo più ricco, più eguale, più libero, più produttivo, più...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.