Pillole di ipocrisia

Beppe Grillo ha fatto appello all’ordine dei farmacisti chiedendo che non “continuino a confondere i cittadini con la vendita di prodotti omeopatici” perché “i fortissimi dubbi sulla loro efficacia da parte del mondo scientifico sono di dominio pubblico”. Bene che il dr. Gribbels abbia notato che non c’è verità scientifica nel curarsi con una pillola di zucchero dall’effetto placebo. È però paradossale che la conversione al metodo scientifico e l’attenzione a evitare che i “cittadini” cadano in sesquipedali bufale mettendo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.