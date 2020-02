Effetto psicosi da coronavirus. Bar e ristoranti in ginocchio

Roma. Gli occhi sono puntati su Milano. Ordinanze di chiusura dei locali pubblici dopo le 18, seppure in via di revoca. Strade deserte e assalto ai supermercati. Ma la psicosi del coronavirus, con tutti gli effetti che, al momento vengono definiti più che altro “potenziali”, ha contagiato anche Roma. La Capitale ha un ecosistema economico particolare basato essenzialmente sul turismo. Ed è stata la prima città italiana a fare i conti con una malattia che potrebbe bloccare in una stagnazione,...

