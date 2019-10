Si può considerare libera una società che si sottomette ai sacchetti col microchip?

Leggevo e guardavo “Piccola Russia. La collezione di arte russa e sovietica di Laura e Giuseppe Boffa” (Maretti) e in particolare studiavo il quadro in copertina, “Ballo all’aperto” di Kalinin, notevole espressionista: a destra c’è un giradischi e sopra il giradischi un telefono che allude alle intercettazioni telefoniche frequentissime nell’Urss del 1963. Leggevo e guardavo e studiavo e pensavo. Il comunismo sovietico era innanzitutto controllo: e il presente capitalismo occidentale? Anche i nostri messaggi sono in gran parte intercettati: Zuckerberg non è certo Stalin e nemmeno Krusciov, in compenso ci scruta più a fondo di quanto Stalin e Krusciov scrutassero i loro disgraziati sudditi. In più sono intercettate le nostre auto e moto: telecamere nelle ZTL, tutor nelle autostrade... Inoltre è intercettato il nostro denaro: conti correnti, bancomat, carte di credito... Ormai vengono intercettati anche i nostri rifiuti: quanti ne produci, se differenzi come prescrive il potere, se ti sei sottomesso ai sacchetti col microchip... Qualcuno mi spieghi perché, nonostante tutto questo, gli italiani continuino a considerarsi liberi. E perché non sia ancora spuntato un Kalinin italiano.