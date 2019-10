Aboliamo i cuori

Vedo cuori dappertutto. Sugli schermi. Nei ristoranti. Negli alberghi. Nei bar. Ovvio che poi si abbassi il testosterone, secondo il meccanismo spiegato dalla psicologa antiuomo Cordelia Fine: l’indispensabile ormone androgeno non è causa ma effetto, se l’ambiente è virile abbonda, se l’ambiente è femminilizzato, sentimentaloide, pastelloso, crolla. Che fare? Sui social smetto di seguire le persone che formano cuori con le mani: all’inizio mi sembrava semplicemente un gesto volgare, adesso so che è pure antimaschile. Ci sono alberghi con piscine a forma di cuore, o con grandi cuori sopra la testata del letto, dove al tempo dell’Italia cattolica si metteva la Madonna. Io sono finito in camere con cuori appesi alla chiave dell’armadio: li ho tolti subito, chiaro, eppure qualcosa restava nell’aria, un profumo di femminuccia. I ristoranti sono infrequentabili per tutto febbraio, colpa dei decori di San Valentino, e pericolosi negli altri mesi perché la sdolcinatezza avanza in ogni dettaglio, nei colori, negli ingredienti… Adesso temo il cappuccino, ho visto che ne circolano col latte a forma di cuore e per scampare la lesiva leziosaggine sono passato al caffè macchiato freddo. Uomini, attenti ai cuori.