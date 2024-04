Tutto quello che non torna sulla Mani Pulite alle cozze pelose

Siamo stati i primi, su queste pagine, a criticare il modello Emiliano, sin dal 2014. Per questo possiamo dire che in Puglia si è abbattuta la giustizia a orologeria: il caso Pisicchio, dall'inizio

Su queste pagine siamo stati tra i primi, quando eravamo in pochi, a seguire, analizzare e criticare il modello Emiliano. Sin da quando nel 2014 si mise a capo di quel movimento di cantanti, attori, grillini e sindaci, che bloccarono l’eradicazione degli alberi infetti contribuendo al diffondersi della xylella, che oggi ha distrutto 22 milioni di ulivi insieme al paesaggio e all’economia di tutto il Salento. E abbiamo continuato a farlo negli anni, quando il governatore pm ha alimentato e cavalcato paure e ignoranze contro Ilva, contro le trivelle, e contro la Tap. Non abbiamo aspettato le inchieste della magistratura per criticare il modello Emiliano, come fa oggi chi lo ha sostenuto fino a ieri. Per questo oggi ci permettiamo di avere dei dubbi sulla morsa giudiziaria che sta colpendo la regione Puglia. Una Mani Pulite alle cozze pelose.