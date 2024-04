Il pendolo di Conte: esce dalla giunta Emiliano e chiede un nuovo assessorato alla legalità (a Emiliano)

Il leader dei 5S aveva preannunciato una rivoluzione nella regione e invece la sua giornata barese è stata tutta un ondeggiare tra lo smarcarsi dagli ultimi arresti e il tessere il filo con il governatore, in onore di un'antica sintonia su Xylella, Tap, Ilva

Bari. Esce dalla giunta di Michele Emiliano indignato per le inchieste giudiziarie che stanno travolgendo il centrosinistra pugliese, fa dimettere da ogni carica di governo i grillini pugliesi ma poi va nella sede dell’emirato dem a proporre un patto per la legalità allo stesso sceicco-governatore. Si scrive Giuseppe Conte, ma si legge Conte Mascetti. Il leader dei 5S, aveva preannunciato una rivoluzione nella Regione e invece la sua giornata barese è stata tutta un pendolo, tutto un ondeggiare tra lo smarcarsi dagli ultimi arresti che hanno ammaccato l’area emilianista e il tessere il filo con Emiliano, in onore di una antica sintonia su Xylella, Tap, Ilva e transizioni varie.