Conte a Bari: "Il M5s lascia la giunta Emiliano. Serve un'opera di disinfestazione"

In pieno stile contiano si fa attendere oltre mezz'ora. Poi parte all'attacco. "Rinunciamo ai nostri ruoli di governo in Puglia, rinunciamo alle deleghe e agli incarichi per cambiare le cose. E' l'unico modo per dare un forte segnale rispetto a un andazzo che non riguarda solo Bari", annuncia Giuseppe Conte. Lancia bordate che rischiano di scavare un solco profondissimo, irrimediabile, con il Pd: "Serve un'opera di disinfestazione"; "Bisogna fare tabula rasa". Si spinge fino a evocare Mani pulite: "Non possiamo permettere che tornino certe logiche".



Il leader del M5s parla da Bari, in conferenza stampa. Con lui ci sono anche il vicepresidente grillino Mario Turco e il coordinatore regionale della Puglia Leonardo Donno. Aveva annunciato una "rivoluzione per il tacco dello stivale" dopo le inchieste che hanno coinvolto il comune di Bari prima, e la giunta regionale poi. Ieri è arrivato l'arresto di Pino Pisicchio, ex assessore pugliese e vicino a Michele Emiliano, accusato di truffa e corruzione. Nelle scorse settimane si era dimesso invece un altro assessore, Anita Maurodinoia, anche lei indagata nell'ambito di una indagine per corruzione e voto di scambio. Questa mattina inoltre è arrivata anche la sospensione del consiglio comunale di Triggiano da parte del prefetto di Bari, dopo le dimissioni contestuali di nove consiglieri comunali e dopo gli arresti dei giorni scorsi del sindaco Antonio Donatelli.



Indagini "eloquenti", le definisce l'ex premier. E quindi: "Non possiamo fare sconti a nessuno, nemmeno a chi opera nel nostro stesso campo politico", prosegue l'ex premier che poi lancia il "protocollo per la legalità". Per "senso istituzionale", dice ancora il leader grillino, "lo sottoporrò a Emiliano subito dopo questa conferenza stampa". Praticamente in tempo reale arrivano le dichiarazioni della dem Paola De Micheli, la prima a intervenire: "Conte non si deve permettere di parlare così del Pd e della nostra comunità. Ci sono indagini come ci sono purtroppo in altri partiti, queste indagini talvolta finiscono con condanne, altre con assoluzioni. Conte sta usando l’atteggiamento giustizialista peggiore di quanto fatto dal governo di centrodestra".

(In aggiornamento)