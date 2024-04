"Conte sapeva del metodo Emiliano dal 2020. Ma oggi ci sono le elezioni", dice l'ex M5s pugliese Laricchia

“C'è una certa soddisfazione, da una parte, perché finalmente il M5s ha capito. Perché queste cose le denunciavo da anni. Ma dall'altra anche tanta amarezza personale per come sono stata trattata io e chi mi è stato vicino. Estromessa da chat, assemblee, eventi pubblici. Siamo stati messi ai margini”. Antonella Laricchia era la candidata del Movimento alle scorse regionali pugliesi. Grillina della prima ora, di quelli che non se ne vedono più. Provò in tutti i modi a evitare il matrimonio con Michele Emiliano, lasciando in polemica il M5s per quelle scelte. “Ma ho mantenuto il seggio in regione, per rispetto verso gli elettori. Mi avevano votato per fare quello che ho fatto”, dice al Foglio.



Quattro anni dopo, dopo le inchieste per corruzione e compravendita di voti che hanno coinvolto a vario titolo il comune di Bari ed esponenti della giunta regionale pugliese, rompe con Emiliano anche Giuseppe Conte (che nel 2020 non era ancora a capo del M5s).



Questa mattina Laricchia si è sfogata con un lungo post sui suoi social in cui ripercorre le vicende di questi anni. Ne aveva parlato anche con Conte? “L'ho sentito subito dopo le elezioni in Puglia del 2020, quando era premier. Spiegai quelle che erano le mie perplessità, certe modalità opache di fare politica del centrosinistra. I motivi della mia rottura”. Senza ottenere grandi risultati, a quanto pare. Cosa le rispose? “Non fece pressioni per farmi cambiare idea, spiegò le sue ragioni, fu istituzionale. Ma quella era un'altra fase, il Movimento aveva ormai aperto alle alleanze. Io sono rimasta coerente a differenza di altri. Il M5s è diventato a tutti gli effetti un partito”.

