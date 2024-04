La sofisticata strategia di Elly Schlein per archiviare la storia del Pd

Lo pensi mentre è lì a occuparsi del disastro di Bari. Lo pensi mentre è lì a occuparsi del posizionamento sui migranti. Lo pensi mentre è lì che cerca un modo per far sentire la propria voce sul Patto di stabilità. Lo pensi mentre è lì che cerca di non farsi oscurare da Giuseppe Conte. Lo pensi mentre è lì che cerca un modo per trovare la giusta armocromia per le liste del Pd. Lo pensi mentre è lì che cerca di trovare le parole giuste per non far capire quello che davvero pensa dell’Ucraina, delle armi a Zelensky, della difesa di Israele, del garantismo. Sono mesi che ogni volta che ne ha l’occasione Elly Schlein offre elementi fattuali per mostrare quanto la segretaria del Pd detesti più o meno tutto ciò che il Pd rappresenta. La sua storia, la sua struttura, la sua forma, la sua classe dirigente, la sua identità, il suo posizionamento europeo e persino quelle correnti senza le quali oggi la leader del Pd non sarebbe alla guida del Pd. I fatti sono noti ma vale la pena metterli l’uno vicino all’altro.



