Anche sui migranti il Pd si dissocia dal Pse e sale sul treno di Conte

Il Parlamento europeo vota il Patto europeo per la migrazione e l'asilo. Dopo aver sostenuto ampie parti dell'accordo, ora i dem si riposizionano con la delegazione grillina, contraria fin dall'inizio. Critiche a pioggia

Bruxelles. Sui migranti il Pd di Schlein scende dal carro dei socialisti europei per salire sul taxi di Conte. Dopo oltre dieci anni di trattative oggi arriva in Aula al Parlamento europeo il voto finale sui vari fascicoli del Patto europeo per la Migrazione e l’Asilo: il risultato di due legislature di negoziati sui temi principali della risposta europea al fenomeno migratorio.