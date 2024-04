Cacciari: "Il codice etico Pd? È un segno di rimbecillimento. Come i test per i magistrati"

Dove non arriva la politica, può mai arrivare un codice etico di autoregolamentazione (e autodenuncia) per aspiranti candidati sindaci, consiglieri comunali, consiglieri regionali, governatori? La segretaria del Pd Elly Schlein pensa di poter applicare universalmente in futuro il codice predisposto dal commissario dem in Campania Antonio Misiani, secondo il quale il candidato si deve impegnare preventivamente a rendere noto ogni eventuale caso di condizionamento o voto di scambio. “Queste regole potranno essere estese in ogni luogo dove potrebbe rendersi necessario”, ha detto Misiani. E l’intenzione della segreteria dem sarà anche quella di rispondere alle difficoltà del momento, tra le inchieste di Bari, il caso di Torino e il leader m5s Giuseppe Conte che detta condizioni (della serie: sto con Schlein solo se caccia “cacicchi e capibastone”) o profezie di sventura (“Schlein cambi il Pd come aveva promesso, prima che il Pd cambi lei”), ma il risultato è straniante.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE