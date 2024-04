“Sogno l'addio di Salvini, intanto aiuto Forza Italia”. Parla Da Re, il parlamentare Ue espulso dalla Lega

C’è il presente. “Insieme a Forza Italia, per Gianluca Posocco sindaco di Vittorio Veneto”. E il grande sogno. “Una Lega senza Salvini. Dove io e tanti altri torneremmo con rinnovato entusiasmo”. Non è bastata l’espulsione a placare la vena politica di Gianantonio Da Re. “C’è tanto lavoro da fare”, dice al Foglio l’europarlamentare uscente. “Il mio comune, la mia regione. Intanto va benissimo che Flavio Tosi ascolti e dia man forte a noi delusi dal salvinismo. E che dunque i nostri voti vadano al suo partito. Ma questo scrivetelo bene: io non cambio casacca”. Si attende solo il giorno della grande pulizia: i purgati che purgano il purgatore.

