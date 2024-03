“Da Re espulso dalla Lega? Se vuole lo candidiamo alle europee con Forza Italia”. Parla Tosi

“Toni Da Re è un amico, una persona che stimo, che conosco da trent’anni. Mi dispiace che l’abbiano trattato così. Per questo gli dico: vieni in Forza Italia. Ti candidiamo noi alle elezioni europee”. Flavio Tosi ne parla a ragion veduta. L’ex sindaco di Verona è uno degli ultimi espulsi della storia della Lega. Nel 2015, dopo mesi e mesi di critiche, battibecchi, dissensi, il segretario Matteo Salvini si decise: va cacciato. Così dopo più di vent’anni di militanza ha dovuto osservare tutto quel che accadeva al Carroccio dall’esterno. “La Lega è rimasta il partito dell’espellerne uno per educarne cento, è successo anche con me”, racconta oggi al Foglio Tosi. “Solo che nel corso degli anni ha avuto una forma di involuzione. Ai tempi di Bossi, almeno, c’erano degli strumenti di democrazia interna, le espulsioni arrivavano con un procedimento molto più lungo. Si procedeva per tappe, con un contraddittorio, si ascoltavano le parti. Adesso invece è tutto più immediato. E si mette per iscritto quello che ha deciso il capo”. Proprio Bossi peraltro, ieri, è tornato a parlare: “Vogliamo rimettere a posto la Lega”, ha detto in un’intervista al sito Malpensa24.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE