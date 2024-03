Parla Bossi: "Vogliamo rimettere a posto la Lega. Le idee di Salvini? Bisogna vedere se sono giuste?"

Il Senatùr rompe il silenzio: "Non si può sottovalutare il risultato della Sardegna, e l’Abruzzo mi preoccupa", dice a Malpensa24. "Giancarlo Giorgetti è il migliore, sa come si fa. Il Ponte sullo Stretto? Al nord i problemi sono altri"

“Vogliamo rimettere a posto la Lega”. Parola di Umberto Bossi, il fondatore del Carroccio, che parla dal suo esilio a Gemonio, in Valcuvia, sulla statale Varese - Laveno. Il Senatùr rompe il silenzio con il localissimo quotidiano Malpensa24, al quale concede un’intervista che è una critica (neanche così velata) all'attuale leader Matteo Salvini. Cerca di evitare gli affondi - “Cosa vuole, anche la Lega cammina sulle gambe degli uomini” - ma non si risparmia. La realtà, dice, è che “non si può sottovalutare il risultato della Sardegna, e l’Abruzzo mi preoccupa”. Alle regionali di domenica "il centrodestra terrà botta", garantisce Bossi, anche perché "la Lega ha dei buoni uomini al governo". E cita Giancarlo Giorgetti. “È il migliore. Sa come si fa: i Btp valore, che sono andati benissimo, li ha inventati lui”. E poi arriva quella che di fatto è una sconfessione per Salvini. “Ha le sue idee. Poi bisogna vedere se sono quelle giuste”. Come il Ponte sullo Stretto, per esempio. "È una sua scelta, ma qui al nord i problemi sono altri".



“Stiamo cercando di rimettere le cose al loro posto, cioè vogliamo rimettere a posto la Lega”, dice l'ex leader leghista a Vincenzo Coronetti, direttore di Malpensa24, che gli chiede del Comitato Nord, che si contrappone a Salvini. “Eravamo nati come sindacato del settentrione. La questione settentrionale è sempre lì, va ripresa in mano”.