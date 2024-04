La Lega di Salvini si sta svuotando (in tutta Italia): in quattro mesi più di 40 addii

Radiografia di un esodo: dal Lazio alla Puglia fino all'Emilia-Romagna e al Veneto. Una mappa degli esponenti leghisti che hanno lasciato il partito

E' una specie di grande esodo. E i numeri iniziano a essere importanti. Un po' lungo tutto lo stivale va componendosi la liquefazione della Lega salviniana, che perde esponenti, dirigenti e anche semplici militanti. Un fenomeno che avevamo già raccontato a fine dicembre, con il transito in corso verso Forza Italia. Ma che con l'avvicinarsi delle elezioni europee, e con il crescente malcontento accumulato all'interno del partito, ha risentito di una nuova accelerazione. "Il problema non sono nemmeno le espulsioni come quella di Toni Da Re, ma le decine di persone che se ne stanno andando da sole", ha raccontato al Foglio l'ideatore della lettera dei 21 dissidenti, Cristian Invernizzi, ex deputato ed ex segretario della Lega nella provincia di Bergamo. Così abbiamo contato e analizzato i casi di fuoriuscita dall'inizio dell'anno. La situazione per Matteo Salvini e i suoi è tutt'altro che tranquilla.

Leggi anche: le voci “Afd, che imbarazzo”. Viaggio tra i dissidenti leghisti, che chiedono a Salvini di cambiare linea Luca Roberto

Esodo dalla Lega: dall'inizio dell'anno più di 40 addii al partito di Salvini. Ecco chi sono

Complice la fronda nordista che ha iniziato a farsi sentire più spesso, con la lettera scritta da 21 leghisti dissidenti e indirizzata a Salvini, si potrebbe pensare che le uscite siano rimaste relegate soprattutto alle regioni settentrionali. Ma a vedere meglio, la dinamica accomuna nord, sud e centro. E ha come minimo comune denominatore l'insoddisfazione per la linea che il segretario ha impresso al partito. La prima a salutare, a inizio anno, è stata la vicepresidente del Consiglio comunale di Perugia Roberta Ricci. Una decisione presa con "dispiacere", ma resasi indifferibile dopo le divergenze con i vertici nazionali. Sempre nei primi giorni dell'anno ha lasciato la Lega anche Simone Pelloni, consigliere regionale in Emilia-Romagna. Così come Michele Facci, collega di Pelloni sempre in regione. E l'ex assessore alla Sanità dell'Abruzzo Nicoletta Verì, che ha deciso comunque di non far mancare il suo appoggio al presidente Marco Marsilio nella rielezione di inizio marzo. Tanto che, da civica, potrebbe essere riconfermata nella prossima giunta regionale.

Spostandosi a sud, ha lasciato la Lega per andare in Forza Italia l'ex sindaca di Villasangiovanni, in provincia di Reggio Calabria, Maria Grazia Richichi. Altro che entusiasmo per il Ponte sullo stretto. Rumore ha fatto il passo indietro del segretario della Lega a Foggia Daniele Cusmai, secondo cui quello salviniano "non è più il movimento del 2016 né il partito che insieme a Matteo Salvini abbiamo costruito e ciò mi lascia un grande amaro in bocca". Risalendo la costa adriatica, hanno lasciato la Lega due importanti esponenti nel riminese: Luca De Sio, capogruppo del Carroccio nel Consiglio comunale di Rimini: "Mi sentivo a disagio, ma non me ne andrò in un altro partito", ha detto comunicando il passaggio al gruppo misto. E lo stesso ha fatto anche Bruno Galli, vicesindaco a Bellaria. Nelle vicine Marche, ha lasciato la Lega Francesco Totaro, consigliere comunale a Pesaro che ha parlato di un "amore mai sbocciato" con Salvini.

Leggi anche: Editoriali Zaia e Fredriga dimostrano che un'altra Lega non solo è possibile, ma necessaria Redazione

In Toscana la Lega perde esponenti ovunque. Il caso di Cortona

Se c'è una regione più delle altre in cui l'emorragia leghista è evidente è la Toscana. Ovvero la regione di Sussanna Ceccardi, europarlamentare, fedelissima di Matteo Salvini che sarà ricandidata a Strasburgo. A Grosseto, comune amministrato dal centrodestra, in un sol giorno se ne sono andati i consiglieri comunali Alessandra Bragaglia, Alfiero Pieraccini, Ludovico Baldi e l'assessore all'Istruzione Angela Amante, transitati tutti nel gruppo misto. Uno degli ultimi fuoriusciti è Andrea Ulmi, consigliere regionale. Anche Diego Cinelli, ex sindaco di Magliano, se n'è andato sbattendo la porta. E poi c'è il caso di Cortona, in provincia di Arezzo. Nel 2019 il centrodestra riuscì a espugnare questa storica roccaforte della sinistra. La Lega elesse cinque consiglieri. Fino a qualche settimana fa gliene rimanevano tre (Lucia Ripetti, Arianna Del Treggia e Santino Turchetti) che però hanno stracciato la tessera dopo che il partito ha deciso di non riconfermare il sindaco uscente Luciano Meoni. A guardare cos'è successo in generale in tutta la regione negli ultimi anni, a Prato la Lega è passata da 6 a 2 consiglieri, a Firenze da 6 a 3. A Livorno da 5 a 2. E a Piombino da 6 a 3. Segno di un partito in declino.

Cosa succede alla Lega nel Lazio

Qualche giorno fa il consigliere comunale di Viterbo Claudio Ubertini ha deciso di uscire dalla Lega e di abbandonare l'incarico istituzionale. Nel Lazio c'è stato anche il passo indietro del consigliere regionale Pino Cangemi. Così come del consigliere comunale di Aprilia, Bruno De Luca, che ha aderito a Forza Italia. E quello di Andrea Orsini, coordinatore della Lega giovani a Latina, anch'egli passato tra le file forziste. Anche l'ex sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, che nel 2022 aveva assunto la guida del dipartimento Protezione civile della Lega, se n'è andato.

Leggi anche: nel carroccio Perché per Salvini il vero fronte è la Lombardia: “Si sente blindato, ma non durerà” Luca Roberto

Dalla Liguria al Veneto: anche al nord uscite importanti

Nel 2024 hanno salutato il Carroccio Claudio Leone, consigliere regionale del Piemonte, che ha aderito all'Udc (che adesso ha sottoscritto un accordo proprio con la Lega). Ma anche Mabel Riolfo, consigliera regionale in Liguria, vicecapogruppo del partito nell'assemblea. A Milano ha detto basta dopo vari tentativi di dissuasione Francesca Testa, già consigliera nella IV circoscrizione di Milano. A Legnago, in provincia di Verona, hanno salutato la Lega le consigliere Nadia Zanini e Cinzia Moretti. Anche la segretaria a Schio, Ilenia Tisato, è uscita. In Lombardia oltre all'addio di Toni Iwoby hanno lasciato il segno uscite minori ma significative: la capogruppo del Carroccio a Malnate, in provincia di Varese, Paola Cassina e Andrea Robbiani, ex sindaco di Merate.

(striscione di protesta comparso sul pratone di Pontida a inizio marzo)

Completano la lista degli addii altre fuoriuscite sparse un po' in tutta italia: Cristina Girotti Zirotti (consigliera comunale a Castelfranco Emilia), Daniela Domenici (ex segretaria Lega di Camaiore), Filippo La Rosa (consigliere comunale a Vidigulfo, provincia di Pavia), Gabriele Stanchini (consigliere comunale a Santarcangelo), Anna Valpolicelli (candidata sindaco ed ex segretaria a Salsomaggiore), Ulderico Brogi e Lorenzo Piras (consiglieri a Roccastrada, provincia di Grosseto), Federico Di Palma (ex coordinatore leghista in provincia di Chieti), Riccardo Ledi (consigliere circoscrizionale a Trieste) e Mirco Melchionno (ex commissario leghista a Volterra).