Zaia e Fredriga dimostrano che un'altra Lega non solo è possibile, ma necessaria

L’autodafè di Matteo Salvini sui rapporti con la Russia, ora negati ma troppo a lungo coltivati, ha un effetto positivo sulla credibilità del governo nelle relazioni internazionali. Non ha però lo stesso risultato per quel che riguarda la credibilità dello stesso Salvini. Non si mette in dubbio la sincerità della sua svolta moderata, probabilmente favorita anche dalle turbolenze che si cominciano ad avvertire anche all’interno della Lega. Probabilmente Salvini ha compreso che esprimere opinioni e giudizi estremi e dissonati, specialmente quando si fa parte di una coalizione e si esercitano funzioni di governo, diventa controproducente. D’altra parte la forza della Lega sta in una capacità amministrativa esercitata con equilibrio e attenzione dai suoi governatori del Nord, che esprime obiettivamente l’esigenza di una svolta “moderata”. Man mano che questa diventa la prospettiva fondamentale del partito, il ruolo della leadership roboante di Salvini si indebolisce.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE