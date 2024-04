“Afd, che imbarazzo”. Viaggio tra i dissidenti leghisti, che chiedono a Salvini di cambiare linea

“Se in Europa ci alleiamo con l’Afd e in Italia con l’Udc di Cesa è evidente che c’è un problema di linea politica. Possibile che Salvini non capisca che il nostro obiettivo non è tanto certificare un malessere quanto dare un contributo alla discussione interna al partito?”. Cristian Invernizzi è l’ideatore e primo firmatario della lettera che ventuno “dissidenti” hanno scritto al segretario per manifestare tutta l’insoddisfazione per lo stato in cui versa la Lega. A partire dalle alleanze europee. “Molti dei nostri elettori potenziali ci dicono: ‘perché dovremmo votare Lega se con quegli alleati rischiate di isolarvi in un recinto?’. Siamo sempre stati caratterizzati dal pragmatismo ed è lì che dobbiamo tornare”, spiega al Foglio l’ex deputato ed ex segretario della Lega in provincia di Bergamo. “Non lo diciamo per rompere, ma forti di una storia, di anni e anni di militanza. Ci mettiamo il nome, la faccia, poniamo semplicemente delle questioni. Non guardiamo ai risultati, ma alla ricostruzione di un’identità”.

