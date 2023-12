La grande fuga dalla Lega a FI

L’ultimo nome è quello di Angelo Tripodi, consigliere regionale in Lazio, un passato in An e una folgorazione improvvisa per Matteo Salvini che lo ha portato alla Pisana. Sarà lui il prossimo a passare dalla Lega a Forza Italia. Una traiettoria che negli ultimi mesi hanno seguito in molti. Oltre venti tra europarlamentari, consiglieri regionali e consiglieri comunali di mezza Italia. Una cartina di tornasole di almeno due fatti. Primo: queste europee saranno per il segretario della Lega la tremenda ufficializzazione di un ridimensionamento ormai stabile. Secondo: Forza Italia, tra ex leghisti ed ex grillini passati o pronti a passare nel partito, sta dimostrando, nonostante la morte del Cav., di essere attrattiva, sempre più seconda gamba del centrodestra.

