Meloni e Salvini tentati dal Mes e dal pacchetto Draghi-Giorgetti in Europa

L’unico pacchetto su cui ragiona Giorgia Meloni è questo: Draghi al Consiglio europeo, Giorgetti commissario alla Concorrenza, il Mes approvato, la destra italiana sdoganata per sempre. Meloni può avere un italiano che la tutela, Salvini un leghista in Commissione Ue. La stabilità europea e del governo passa ora da questo patto Meloni-Salvini. A Bruxelles c’è un negoziato in corso, ma in Italia la destra negozia il potere da qui ai prossimi dieci anni. Il cavallo di Troia è Giorgetti. Meloni e Salvini possono a loro modo “bruciare” l’Europa e spartirsi il bottino in Italia. Salvini sarebbe libero sui temi economici, Meloni afferrare il ministero dell’Economia e cederlo a Maurizio Leo, gestire personalmente le privatizzazioni. In vista del Consiglio europeo, la premier relazionerà in Parlamento il 12 e il 13 dicembre. Il Mes torna in Aula il 14. Ci sarebbe la promessa di Salvini a Meloni. Se serve, lo vota.

