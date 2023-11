La "Quota 4" di Salvini in Europa. Solo 4 uscenti riconfermati. La carta Giorgetti

La vera quota che agita Salvini non è la “104”, ma la 4. Sono i soli eurodeputati uscenti, su 23, sicuri di essere rieletti. Sta girando, in area Lega, un documento dettagliato con i nomi dei leghisti europei destinati a non farcela. Tra questi c’è Marco Zanni, il presidente di Identità e democrazia, la casa dei sovranisti a Bruxelles. Tre giorni fa l’eurodeputata leghista Stefania Zambelli è passata a Forza Italia. Sarebbe tramontata anche la candidatura del generale Vannacci con il Carroccio. Per drenare voti potrebbe essere chiesto a Giancarlo Giorgetti di correre alle europee. La Lega fa oggi i conti con il suo passato fastoso, i suoi europarlamentari eletti nella stagione del Salvini a doppia cifra. Sono loro i vecchi diesel, gli Euro4, che le elezioni europee rischiano di mettere al bando.

