In Veneto la Lega perde pezzi e Tosi li raccoglie. “Lo Zaia IV non si farà”

Salire sul carro, saltar via dal Carroccio. Il mantra di Salvini, a Pontida, è che “nella Lega tutto va bene, alla faccia dei gufi”. La realtà dei fatti, in Veneto, è che “il fu partito del 50 per cento – parola degli alleati – sta perdendo pezzi”. E pregiati, anche. Prima in direzione FdI. Ora verso Forza Italia, in modalità avanti popolo. “D’altronde”, gongola Flavio Tosi, deputato e ultimo delfino designato dal Cav. in regione, “la casa del centrodestra una volta era qui”. E oggi fa le prove per il gran ritorno. Testa a testa coi meloniani. Le europee alle porte, la gran successione nel mirino: tra due anni scadrà il tempo di Luca Zaia. Lui, l’aveva ribadito al Foglio, continua a confidare nello sblocco dei mandati. Cosa che gli augurano tutti. “Sarebbe stupido rinunciare a un profilo di così largo consenso”, riconosce Tosi. “Nessuna norma giuridica deve impedire di correre alle elezioni”, gli fa eco Luca De Carlo, senatore e coordinatore regionale di FdI. Ma c’è un però. “Diciamo che non è un tema prioritario nell’agenda di governo”. Traduce il collega da Montecitorio. “Vista l’aria che tira a Roma, lo sblocco non si farà. Per nessun governatore”.

