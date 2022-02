Veneto, la Kolyma della Lega. Dove Salvini torna alle “purghe”

Essendo l’ultimo vero partito leninista d’Italia, di sicuro si saranno detti: perché non onorarne la tradizione? Così nella Lega alle prese con il confusionario post elezione del presidente della Repubblica, si è ritornati a parlare di epurazioni. C’è stato un tempo in cui a essere messi alla porta erano i vari Gianfranco Miglio, Giancarlo Pagliarini, il sindaco sceriffo Giancarlo Gentilini. In epoca più recente è toccato in sorte a Gianni Fava, Flavio Tosi. Sapete dove si sono rivolte adesso le attenzioni di Salvini e compagni? Al grande Veneto, la Kolyma della Lega, l’arcipelago di un dissenso che appare sempre più materiale e per questo da reprimere con metodi novecenteschi.

