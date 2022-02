Base in fermento, in Veneto è riscossa Lega: "Salvini non basta più”

Se vuole diventare adulto deve tornare a farsi piccolo. Se Matteo Salvini non vuole perdere la sua base legga le parole di questo sindaco. Si chiama Marcello Bano e guida il comune di Noventa Padovana da tre mesi. Ha sconfitto il segretario regionale del Pd e con lui la sinistra che amministrava da 20 anni. Nella Lega lo vogliono perfino espellere perché colpevole di coraggio. Siamo in Veneto dove sta nascendo, nella Lega, la “corrente prosecco”. Chiede a Salvini “congressi”, di “allontanare gli yes man”. Le sue parole: “E’ arrivato il momento di dire che per la Lega il tempo dei social è finito. Il carisma di Salvini non basta senza gli amministratori. Le strade adesso sono due: o al governo con Mario Draghi, e con lealtà, o la fine del partito”. Non è solo. E’ un nome di un’avanguardia numerosissima. E’ uno dei tanti amministratori della Lega dal consenso straordinario. Vogliono una nuova fase ed entrare a far parte della squadra d’ascolto che ragiona di strategia con Salvini. Fa parte di una fronda che non si fermerà tanto più dopo questa gestione dell’elezione del Capo dello stato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE