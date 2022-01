Quirinal show: i sei giorni di Salvini, capitan capitombolo

Il leader leghista voleva dimostrare d’essere il direttore d’orchestra dell’elezione presidenziale, ma con disperazione l’ha trasformata in una specie di format pronto per la tv

Quando tutte le trasmissioni televisive erano ormai finite, quando tutti gli ospiti, i commentatori e gli specialisti dell’intrattenimento quirinalizio se n’erano andati a letto, ecco che lui invece era ancora lì, elettrico, per strada, agitatissimo tra via della Missione e piazza Montecitorio, circondato dagli ultimi cronisti disfatti dal sonno. “La notte è giovane”, diceva a quelli, degli zombi. “Tenete i telefonini accesi”. Era il 24 gennaio. E per i successivi sei giorni, Matteo Salvini avrebbe dato vita alla più sbagliata, inconsulta e a tratti contraddittoria girandola di possibili ed eventuali presidenti della Repubblica che l’Italia abbia mai visto in settantacinque anni di storia democratica.