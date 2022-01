Salvini, Casellati e la satira del tradimento annunciato

Ci volevano Matteo Salvini e Maria Elisabetta Alberti Casellati, lo stratega compulsivo e la più improbabile delle candidate al Quirinale, per fare a pezzi e ridurre a satira l’epopea del cecchinaggio parlamentare, la vasta e tumultuosa saga del tradimento e del dolore che è stata la storia di Romano Prodi e di Franco Marini, di Giulio Andreotti e di Amintore Fanfani. Il macchiettismo come continuità della storia. C’era dunque ieri la presidente del Senato che di buon mattino, dopo aver ricevuto il parrucchiere, fatta la messa in piega e schiariti i capelli come nel giorno delle nozze, rafforzava la propria sicurezza d’essere eletta al Quirinale ragranellando gli ultimi voti. Indossato il fularone, con gli uffici del Senato chiusi, la Maria Elisabetta (detta la Betty) tirava giù dal letto la segreteria e i commessi per far autorizzare immediatamente l’ex grillino Elio Lannutti a costituire un proprio gruppo parlamentare tragicamente battezzato Italia dei valori, con dotazione di spesa, portafoglio e uffici. “Ecco una ventina di voti sicuri”. Come no. Poi, dopo una decina di telefonate ai senatori di Fraccaro e di Conte, alle schegge impazzite dell’implosione grillina, rivolgeva le ultime attenzioni al Pd, al senatore Zanda, alla senatrice Rossomando, “dai su entrate in Aula”... E questo mentre Salvini, il fine stratega, intanto illustrava a tutti il suo piano di battaglia – “sono sicuro di avere almeno ottanta voti dai grillini, e non solo”–malgrado da Forza Italia, più di qualcuno cercasse di avvertirlo: “Guarda che quella non la votano i nostri, e forse manco i tuoi.

