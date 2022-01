I franchi tiratori affossano Casellati, ora la decenza invoca Mario Draghi

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Lode al senso politico matematico di Riccardo Capecchi nell'analisi del voto in cui si è tuffata Maria Elisabetta Casellati. Ma la coincidenza numerica, anche se un po' costruita a tavolino, contiene un di più goliardico, che forse è un di meno. Perché tutta la vicenda sembra una ripetizione in chiave sguaiata e farsesca di ben altri drammi precedenti nelle votazioni quirinalizie. La serietà non permea questa tornata di elezioni presidenziali, quindi non la invochiamo. La decenza chiede ora di convergere subito su Mario Draghi, evitandone anche i doppioni fungibili. Anche se il pateracchio di questi giorni ha reso meno efficiente perfino questa soluzione