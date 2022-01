Salvini sbanda e rilancia, ma con la Belloni combina un altro pasticcio. E i leghisti mormorano

Giorgetti lo aveva spinto a riaprire il dialogo con Draghi. Ma dopo la figuraccia sulla Casellati, il capo della Lega tenta l'azzardo estremo in asse con Conte, senza avvertire nessuno degli alleati. E così Forza Italia si mette in proprio: "D'ora in avanti il nostro partito tratterà autonomamente". Lo sgomento di Zaia e Fedriga

E’ lo spariglio estremo, la strambata a sorpresa con cui prova a uscire dall’angolo in cui si era cacciato. “L’asse con Conte è reale”, è andato ripetendo per giorni. E’ un sospetto che in effetti i suoi alleati di centrodestra erano venuti nutrendo, nei giorni scorsi. Quando si erano accorti, cioè, che delle molte telefonate che Matteo Salvini diceva di dover fare, le uniche veramente frequenti, le uniche davvero reali, erano quelle con Giuseppe Conte. Ed è infatti su quell’asse, lo stesso che aveva dato consistenza all’ipotesi di Franco Frattini, che ieri sera è precipitata la candidatura di Elisabetta Belloni. E in un attimo le speranze di Giancarlo Giorgetti, e con le sue quelle di altri colonnelli leghisti, si sono sfarinate.