Le chat quirinalizie di Matteo Salvini in un turbine di caos e politica

Tra chat e realtà. A rileggere il canale su cui Matteo Salvini dà notizie alla stampa viene il mal di mare. La scorsa settimana l'iperattivo leader della Lega è stato un furetto. Ha mandato messaggi sul rincaro delle bollette, ha lanciato vertici che nulla hanno prodotto nel centrodestra, ha annunciato faccia a faccia con i leader della coalizione di governo dal contenuto inutile, si è spinto sulla Casellati e ne ha rivendicato la fedeltà del Carroccio, ha smentito l'incontro (vero) con Sabino Cassese, ha lanciato il nome di Elisabetta Belloni, se l'è presa con Matteo Renzi perché non la sosteneva e alla fine, forse esausto, ha detto per primo sì al Mattarella Bis. Un turbinio di messaggi in chat da perdere la testa. E la partita del Quirinale.