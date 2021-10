“Morisi paghi i danni alla Lega”, dice l'ex presidente della provincia di Treviso

“A Morisi vogliamo chiedere i danni. Non è possibile infangare in questo modo 30 e passa anni di buona amministrazione. Forse anche Salvini dovrebbe domandarsi se si è circondato delle persone giuste”. L’ex presidente del Consiglio provinciale di Treviso Fulvio Pettenà è da giorni che osserva con sconcerto la faccenda di droga in cui è incappato lo spin doctor del segretario della Lega. “Cosa vuole che le dica, non ci sono molti aggettivi per descrivere la vicenda. Tra i nostri elettori c’è un grande disagio, soprattutto qui da noi che siamo un po’ bacchettoni e integralisti”, racconta al Foglio il fedelissimo di Luca Zaia, trevigiano come lui. Al punto da proporre di costituirvi parte civile nel processo contro Morisi? “Perché no? Siamo una comunità che da anni dimostra di essere formata da buoni amministratori, padri di famiglia che hanno una relazione stretta con i loro elettori, siamo un punto di riferimento. La nostra bussola è sempre stata la responsabilità: sapere di essere da esempio per gli altri. Anche perché sapevamo di essere al centro dell’attenzione. Se qui in provincia di Treviso abbiamo raccolto percentuali bulgare è proprio per la serietà che abbiamo dimostrato. Eravamo diversi dagli altri. E dopo tutti questi anni mandiamo questo tipo di messaggi? Mi sembra un po’ disorientante”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE