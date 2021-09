"Il green pass è fascista. Così non ci sto più". La leghista no vax Donato medita l'addio

“Sto facendo dei ragionamenti. Mi sono presa qualche giorno per riflettere. Non mi riconosco più nella Lega e, come me, tantissimi elettori. E i risultati si vedranno alle prossime elezioni”. Insomma, possiamo dire che l’europarlamentare no vax Francesca Donato saluta il Carroccio e se ne va? “Guardi, potrebbe essere tutto. C’è un mondo che si sente deluso da questo atteggiamento della Lega al governo: l’estensione del green pass è una legge fascista”. Piano, si calmi. “Sono calma. E’ che io non sono lo zerbino di Draghi. Non posso stare zitta davanti a chi calpesta i diritti degli italiani”.

