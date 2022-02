Salvini sogna la federazione con Forza Italia, ma tifa per Le Pen e annuncia battaglia con Draghi

Un po' col Ppe, un po' coi fasci portoghesi. Il leader della Lega vuole restare al governo, ma prova a convincere il Cav. a unirsi per fare fronte comune contro la Meloni. La minaccia sulla riforma del catasto: "Se è così, non votiamo la delega fiscale". Le contraddizioni in Europa e i mugugni di Giorgetti e dei governatori del nord