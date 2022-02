Salvini, i dubbi su Draghi, e il progetto di sfasciare Forza Italia. "Con noi verrà solo chi non tifa per il Pd"

Giorgetti gli dice di scegliere: "Se restiamo al governo, è fino al 2023. Sennò usciamo subito". Lui per ora rifiuta l'idea della rottura, ma sa che febbraio sarà uno stress test: balneari, Mes, catasto. La visita al Cav. per ricucire dopo lo strappo quirinalizio: "Il no a Casini? Me lo ha chiesto Draghi". Oggi il Consiglio federale a Via Bellerio per discutere della "federazione": non ci sarà alcun processo

Proverà a spiegare cos’è successo: e dirà, cioè, come mai si è arrivati al paradosso fotografato da Giancarlo Giorgetti per cui “siamo riusciti a fare in modo che il Pd, col 14 per cento dei grandi elettori, eleggesse un suo presidente della Repubblica”. Ma dovrà anche chiarire il percorso che verrà, dare sostanza a quella suggestione un po’ fumosa che è, al momento, la “federazione dei repubblicani”. Ha scelto Milano, Matteo Salvini. Lì riunisce lì nella storica sede di Via Bellerio, i vertici del suo partito: come a voler omaggiare le radici del partito che fu, per confortarli su quello che forse sarà. Non si celebrerà alcun processo, al Consiglio federale di oggi: lo sa anche Salvini che i mugugni di molti colonnelli, lo sconcerto dei governatori per la gestione fallimentare della partita quirinalizia, non si tradurranno in una messa in stato d’accusa. Di certo una direzione è segnata, per ora: dal governo non si esce. Giorgetti gli ha suggerito di scegliere in fretta: se rottura deve essere, che si assumano subito le decisioni irrevocabili. “Se invece restiamo, è per arrivare a fine legislatura”, ha detto al segretario il ministro dello Sviluppo, che proprio per porre sul tavolo la discussione s’è esibito fin dal pomeriggio di sabato in quella manfrina di finti annunci e mezze smentite sulle sue dimissioni.