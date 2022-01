Il blitz sulla Belloni. L'ultima prova su Casini. La folle notte che ha portato al Mattarella bis

Appare in un angolo del Transatlantico poco dopo le dieci del mattino. Volto provato nascosto a metà da una mascherina, bianca stavolta e non tricolore, le spalle aggrottate, lo sguardo perso. “Mi fate prendere un caffè?”. Poi, mentre cerca la via per la buvette, Matteo Salvini consegna la frase che segnerà la svolta come fosse un inciso in un lungo soliloquio: “Chiediamoci se non sia il caso di chiedere al presidente uscente di accettare un reincarico”. E insomma gli accidenti hanno preso una piega talmente surreale, che alle fine Salvini s’è rassegnato a intestarsi l’unica opzione che il suo vice, Giancarlo Giorgetti, gli suggeriva di evitare: “Il Mattarella bis sarebbe per noi la soluzione peggiore”, mugugnava tre giorni fa il ministro.

