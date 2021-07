"Caro Salvini, isola i no vax del nostro partito". La rivolta dei leghisti veneti

"Borghi, Bagnai e Co. in piazza a Roma? Che tristezza. Rovinano mesi di lavoro durissimo", dice il consigliere Favero. L'assessore di Zaia Marcato: "Parole di Mattarella esemplari. Il green pass non sia un'eresia per la Lega"

La Liga veneta contro Matteo Salvini. Non ci stanno a passare per il partito che ammicca ai no vax. “Perché l'alternativa al vaccino è il ritorno al Medioevo, all'irrazionale contro la scienza”. Gli esponenti del partito in Veneto guardano a Roma e un poco si agitano e si indignano per le immagini della manifestazione anti green pass di piazza del Popolo. Salvini non c'era, ma in compenso tra Armando Siri, Alberto Bagnai, Claudio Borghi, Francesco Maria Rinaldi, quello che è trasparito in controluce alla presenza in favore di telecamera è stato fonte d'imbarazzo. Al punto che addirittura il presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e il capogruppo leghista alla Camera Riccardo Molinari hanno preso le distanze.