Perché rinunciare al tandem Draghi-Mattarella? Piani con vista Colle

Mario Draghi dice che “l’invito a non vaccinarsi è un invito a morire” e Sergio Mattarella rafforza il concetto: “La vaccinazione è un dovere morale e civico”. E ancora, parlando questo pomeriggio al Quirinale a proposito delle lamentele sul green pass: “La libertà è condizione irrinunciabile, ma chi limita oggi la nostra libertà è il virus non gli strumenti e le regole per sconfiggerlo”. I due presidenti, dunque, Mattarella e Draghi. Un tandem nell’azione (e nella comunicazione), una coppia che funziona talmente bene al punto da rivelare la quasi inevitabilità di un progetto che probabilmente avrebbe l’appoggio di tutti (o quasi): Draghi alla presidenza del Consiglio fino in fondo e Mattarella rieletto al Quirinale. L’uno deve restare a Palazzo Chigi per completare il lavoro iniziato col Pnrr. L’altro è il suo più nitido e necessario contrafforte.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE