Mattarella blinda Draghi sul green pass: "Serve senso di responsabilità per evitare nuove chiusure"

Mattarella: "La vaccinazione è un dovere morale e civico. Scuola priorità assoluta"

Come ogni anno, si svolge oggi al Quirinale la consegna del Ventaglio da parte dell'Associazione stampa parlamentare al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Una cerimonia che ha una lunga tradizione - il primo ventaglio è stato consegnato nel luglio del 1893 - e che rappresenta un momento di confronto tra la stampa e il capo dello stato per tracciare un bilancio sull'attività parlamentare e politica. "La vaccinazione è un dovere morale e civico. Altrimenti rischiamo nuova paralisi, diffuse chiusure, pesanti conseguenze su famiglie e imprese che possono essere evitate con attenzione e senso di responsabilità: E' il virus che limita le libertà, non le regole. Le persone hanno il diritto che nessuno porti contagio nei luoghi pubblici", ha detto il presidente Mattarella nel suo intervento di fronte ai giornalisti, di fatto blindando il green pass. Per settembre, ha aggiunto il capo dello stato, "la priorità assoluta è garantire il regolare andamento dell'anno scolastico".