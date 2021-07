Draghi: "Salvini? L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire"

"L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire, sostanzialmente. Non ti vaccini, ti ammali e muori. Non ti vaccini e contagi". Senza alcuna esitazione, Mario Draghi ha commentato così le parole di Matteo Salvini, rispondendo a una domanda di un giornalista in conferenza stampa.

Nelle ultime settimane il leader della Lega ha ribadito in diverse occasioni che i vaccini per i più giovani non sono indispensabili. "Senza vaccinazione si deve chiudere tutto", ha invece replicato Draghi: "Grazie alla vaccinazione le conseguenze sui ricoverati in terapia intensiva e sui morti sono molto meno serie di quelle di quattro mesi fa", ha concluso.