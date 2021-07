Da Durigon a Fontana. La dura vita dei (pochi) Sì Vax nella Lega

Il più temerario, va detto, è Claudio Durigon. E’ lui l’unico che, mentre i colleghi della Lega paventano supposte svolte dittatoriali incombenti, accetta di prendere chiaramente posizione. E così, mentre Claudio Borghi paragona le campagne vaccinali alle leggi razziali contro gli ebrei (“Roba da avvento del nazismo”), il sottosegretario all’Economia va controcorrente: “Io non ho esitato a vaccinarmi: ho ricevuto la seconda dose già il 21 maggio scorso”, racconta. “E mi sento di consigliare a tutti di farlo, nel rispetto delle libertà individuali. Un appello che credo sia giusto rivolgere anche ai più giovani, a chi ha meno di trent'anni, anche in vista della riapertura di scuole e università a settembre”. Non un atto scontato, visto che Matteo Salvini è convinto che per chi non supera i 40 anni il vaccino si debba addirittura evitare, ché “non serve”.

Non così, evidentemente, la pensa chi governa la sua regione, che è stata tra le aree che più hanno sofferto per il Covid a livello europeo. Attilio Fontana non ha voglia di commentare, ma dal suo staff, sollecitati sul tema, ci tengono a sottolineare che “la Lombardia è la regione che ha vaccinato di più e che fa registrare, anche tra i più giovani, il maggiore tasso di adesione. Per cui non si può che continuare a incentivare la vaccinazione per tutte le fasce d’età”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE